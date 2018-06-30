Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MKYK toplantısında Meclis takvimi ile birlikte Meclis yönetimi ile ilgili süreç de değerlendirildi. AK Parti'de MHP'nin de destek açıklaması yaptığı Meclis Başkanlığı için son Başbakan Binali Yıldırım'ın adı öne çıktı.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN BİNALİ YILDIRIM İSMİ ÖNE ÇIKTI

MKYK üyeleri arasında yapılan eğilim yoklamasında Meclis Başkanlığı için Yıldırım'ın adı öne çıktı. Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarını planlanandan daha erken açıklayabileceği de belirtilerek Meclis takvimi için buna göre yeni bir takvim üzerinde duruldu.

MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ 7 TEMMUZ'DA

YSK'nın sonuçları erken açıklaması halinde milletvekili yemin töreninin 7 Temmuz Cumartesi, Cumhurbaşkanı yemin töreninin de 8 Temmuz Pazar günü yapılabileceği öngörüldü.

BAKAN SOYLU'NUN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ GÜNDEME GELMEDİ

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleriyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ise gündem oluşturmadığı öğrenildi.

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Kaynak: haberinburada