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Ak Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir
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AK Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN ÇARPICI AÇIKLAMA: HAREKAT KANDİL'İN ETEKLERİNE KADAR GELMİŞTİR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Ak Parti Sözcüsü'nden Çarpıcı Açıklama: Harekat Kandil'in Eteklerine Kadar Gelmiştir(9/10)5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kahraman ordumuzun harekatı Kandil'in eteklerine kadar gelmiştir. Onlarca PKK kampı temizlenmiştir. Onlarca yeni üs oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, Kandil bu adi terör örgütünden temizlenecektir." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Kaynak: haberinburada



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