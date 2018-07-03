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AK Parti Sözcüsü Ünal: İdam ve hadımı düşünüp tartışıyoruz

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÜNAL: İDAM VE HADIMI DÜŞÜNÜP TARTIŞIYORUZ

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Çocuk istismarına karşılık yeni dönemde idam ve hadımı düşünüp tartışacağız" dedi.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 11:10
Puan Ver : Ak Parti Sözcüsü Ünal: İdam Ve Hadımı Düşünüp Tartışıyoruz(7/10)3

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili konuşan Ünal "Cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemeler birinci önceliğimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak. İdam ve hadımı düşünüp tartışıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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Kaynak: haberinburada



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