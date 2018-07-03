AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili konuşan Ünal "Cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemeler birinci önceliğimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak. İdam ve hadımı düşünüp tartışıyoruz" dedi.

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Kaynak: haberinburada