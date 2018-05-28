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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Ellerindeki Son Anketi Açıkladı: Erdoğan 54-56 Bandında

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL ELLERİNDEKİ SON ANKETİ AÇIKLADI: ERDOĞAN 54-56 BANDINDA

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal Ellerindeki Son Anketi Açıkladı: Erdoğan 54-56 Bandında(7/10)3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'tan Ülke TV'de yayımlanan "Arafta Sorular" adlı programa katıldı.

Geçmiş yıllarda TRT'de yayınlanan "Yedi Güzel Adam" adlı dizinin çekildiği mekandan yapılan canlı yayında soruları yanıtlayan Ünal, 2011 yılında AK Parti'den milletvekili olduğu dönemde "marka şehirler" kavramı üzerinde çalıştığını, diziyi yapma fikrinin de o zamanlarda oluştuğunu söyledi.

"DİL BAZEN SERTLEŞEBİLİYOR"

Siyaseti "sert bir okul ve bir şahsiyet sınavı" olarak tanımlayan Ünal, "Şu anda ana muhalefet Erdoğan düşmanlığı üzerinden ve AK Parti düşmanlığı üzerinden bir nefret dili üretiyor sürekli olarak. Durum böyle olunca muhalefete dönük konuşurken ister istemez, karşınızda düşmanca bir dil kullanan, Türkiye düşmanlarının kullandığı dili, içeride adeta bunun taşıyıcılığını yapan muhalefetle karşılaştığınızda ister istemez bazen sertleşebiliyorsunuz." diye konuştu.

Ünal, şöyle devam etti:

"İNSANIN BİR İSTİKAMETİ VE DURUŞU OLMALI"

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzına tabi olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Erdoğan'ın en temel özelliği dik durmasıdır, inancı, sözü ve duruşunun belli olmasıdır. Biz Erdoğan'ın istikametine tabiyiz kendisine değil, temsil ettiği değerlere tabiyiz, onu kıymetli kılan da istikameti ve inancıdır. Biz bunu gördüğümüz için onun yanında dik duruyoruz, hedeflerimiz ve kıblemiz örtüşüyor. Bir öyle bir böyle olamazsınız. Dün, 2005 yılında önerge veren 'din kültürü öğretmeni niye camiye götürdü' diyen adam bugün elini açmış dua ediyor. Sen hangi istikametin mensubusun. Biz dün neysek bugün de oyuz. İnsanın bir istikameti ve duruşu olmalıdır."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal.

Fransa'da ölen 11 kişinin Irak'ta ölen 150 kişiden daha fazla konuşulmasının insan hakları ve demokrasiyle bağdaşmadığını ifade eden Ünal, batılıların bu yüzden demokrasi ve özgürlük söylemi üzerinden Türkiye'yi suçlamasını kabul etmediklerini dile getirdi.

Ünal, Türk milletinin arif ve feraseti yüksek bir millet olduğunu belirterek, "Bu milletin iddiası ve irfanı tarih boyunca olmuştur. Milletimiz her zaman mazlumun yanında olmuş, mağdura kucak açmıştır. Biz bugüne kadar iddia sahibi olduk. İddia taşıdığımız için millet bize güveniyor, destek çıkıyor. Biz iddiamızdan vazgeçersek millet de bizden vazgeçer." diye konuştu.

"DEİZİM DE KAYGI DUYULACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Deizim konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ünal, "Deizim konusunda ülke olarak kaygı duyulacak durumda değiliz. Gençler bir şeyler okuyor ve sorularına cevap bulmaya çalışıyor. Bir kısmı sorularına cevap bulamıyor olabilir. Orucun bir terbiye biçimi olduğunu bilmemiz lazım. Nefis ve terbiye kavramı sizi devasa bir külliyata götürür. Orucun şartı ve bozan şeyleri işin ilmihal ve fıkhi konularıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin milletin kendisi olduğunu söyleyen Ünal, şöyle dedi:

"Biz zaten bir kampanyadan ziyade her zaman halkın içindeyiz. Yeni bir şey yaptık, önümüzdeki 10 yıla dönük manifesto ve şahlanış hareketi hazırladık. Seçim beyannamemiz çok önemli. Güçlü hükümet ve yönetim şeklini ortaya koyduk. Dünya önümüzdeki 10 yıl karışık bir sürece giriyor. Kampanyamızı başlattık. Aday tanıtım toplantılarımızı gerçekleştirdik. Saha son derece iyi ve heyecanlı. Muhalefet sahada kaybedeceğini bildiği için meclise odaklanmış durumda."

"AK PARTİ OLARAK 46-48, CUMHURBAŞKANLIĞINDA 54-56 BANDINDAYIZ"

Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday belirleme sürecini eleştirirken de "Bunların Cumhurbaşkanlığı ve iktidar olmak gibi bir iddiası yok. Bunların gayesi eskiyi geri getirmek. Biz yeniyi konuşuyoruz, gelecek 10 yılı konuşuyoruz." dedi.

Partilerine yönelik saha araştırmalarına ilişkin bilgi veren Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız."

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Kaynak: haberinburada



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