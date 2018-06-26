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AK Parti MYK ve MKYK Cuma Günü Toplanacak

AK PARTİ MYK VE MKYK CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

AK Parti MYK ve MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında cuma günü toplanacak.

Tarih : 26 Haziran 2018, 15:50
Puan Ver : Ak Parti Myk Ve Mkyk Cuma Günü Toplanacak(8/10)4

AK Parti MYK ve MKYK toplantıları, 29 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek..

Ayrıntılar geliyor.

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Kaynak: haberinburada



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