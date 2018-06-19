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AK Parti mitingine katılan Çillerin seçim tahmini!

AK PARTİ MİTİNGİNE KATILAN ÇİLLERİN SEÇİM TAHMİNİ!

AK Parti mitingine katıldığı için özellikle muhalefet kanadından ağır eleştirilere maruz kalan Tansu Çiller, seçim sonuçlarına ilişkin tahmininde "Kafalar karışık" diyerek rakam vermedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Ak Parti Mitingine Katılan Çillerin Seçim Tahmini!(9/10)5

Hafta sonu AK Parti'nin düzenlediği Yenikapı mitinginin sürprizi eski Başbakan Tansu Çiller, seçim tahmininde bulunmaktan kaçındı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "1990'ların simgesi orada" dediği Çiller, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI ÇÖZEMEZLER"

Koalisyonun zor olduğuna ve bunu bizzat yaşayarak anladığına vurgu yapan Çiller, "Koalisyonlar çok zordur. Ben çok koalisyon hükümeti kurdum. Sayın Erdal İnönü, Sayın Karayalçın ve Hikmet Çetin'le, Deniz Baykal'la hepsi de saygın kişiliklerdi. Biz tepede uzlaşma sağlıyorduk ama Meclis'e yansımıyordu. Ben koalisyonların ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar 5 benzemez bir de altıncı olarak altıncı bir partinin ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye'nin sorunlarını çözemezler" dedi.

"TAHMİN YAPABİLMEK ZOR"

Çiller, seçimlere ilişkin tahminini soran Selvi'ye "Kafalar karışık. Yeni bir sistem, taraflar çok karıştı. Tahmin yapabilmek zor. Seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayan yok. Çok bilinmeyenli bir seçime giriliyor. Tahmini zor bir ortamdayız" karşılığını verdi.

"YAPTIĞIM ŞEY DOĞRUYDU DEMİYORUM"

90'lı yıllarda başbakanlık yaptığı döneme ilişkin de açıklamalarda bulunan Çiller, "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım" ifadesini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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