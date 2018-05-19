AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI TANITACAĞI TARİHİ ÖNE ALDI
AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı tarihini 25 Mayıs olarak duyurmuştu. Yeni yapılan açıklama ile tanıtımın 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.
AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe olarak güncellendi.
25 MAYIS TARİHİNDE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.
ERDOĞAN VE YILDIRIM DA KATILACAK
Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar