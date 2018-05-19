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AK Parti milletvekili adaylarını tanıtacağı tarihi öne aldı

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI TANITACAĞI TARİHİ ÖNE ALDI

AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı tarihini 25 Mayıs olarak duyurmuştu. Yeni yapılan açıklama ile tanıtımın 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Ak Parti Milletvekili Adaylarını Tanıtacağı Tarihi Öne Aldı(6/10)2

AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe olarak güncellendi.

25 MAYIS TARİHİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

ERDOĞAN VE YILDIRIM DA KATILACAK

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

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Kaynak: haberinburada



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