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AK Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini ile Geldi

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI KENAN SOFUOĞLU, PARTİ TOPLANTISINA LAMBORGHİNİ İLE GELDİ

AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Ak Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini İle Geldi(7/10)3

Sakarya'da Ak Parti 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu, Ak Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi.

"SİYASETTE İYİ KARİYER YAPMAYI HEDEFLİYORUM"

Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.

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Kaynak: haberinburada



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