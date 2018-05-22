AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI KENAN SOFUOĞLU, PARTİ TOPLANTISINA LAMBORGHİNİ İLE GELDİ
AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.
Sakarya'da Ak Parti 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Adapazarı'nda parti toplantısına katıldı. Kenan Sofuoğlu, Ak Parti Sakarya İl Binası önüne Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle geldi.
"SİYASETTE İYİ KARİYER YAPMAYI HEDEFLİYORUM"
Toplantıya katılan diğer adayları tebrik ederek Ak Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ile görüşen Kenan Sofuoğlu, dünya şampiyonalarında olduğu gibi siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi.
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Kaynak: haberinburada
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