AK PARTİ LİSTESİNİ YAYINLAYAN CNN TÜRK, SKANDALA İMZA ATTI
AK Parti listesini ekran başındakilere aktaran CNN Türk, Süleyman Soylu başta olmak üzere birçok milletvekili adayının T.C. kimlik numarasını açık açık yayınladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
CANLI YAYINDA BÜYÜK SKANDAL
Listelerin teslim edilmesi ile bütün haber kanalları canlı yayına geçerek milletvekili adaylarını canlı yayında izleyiciye aktardı. Ancak CNN Türk'te listeler yayınlanırken milletvekili adaylarının T.C. kimlik numalarının açık bir şekilde verilmesi dikkatlerden kaçmadı.
HATANIN FARKINA VARDILAR
Bir süre sonra yaptıkları hatanın farkına varan kanal yönetimi, listeyi büyüterek T.C. kimlik numaralarını ekrandan kaldırdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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