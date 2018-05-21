AK PARTİ LİSTESİ KESİNLEŞTİ! İŞTE DİKKAT ÇEKEN ADAY PROFİLLERİ
AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. YSK'ya teslim edilen listelerdeki aday profillerinde dikkat çeken detaylar bulunuyor.
AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. Aday profillerinde dikkat çeken detaylar bulunuyor.
ADAYLARIN 126'SINI KADINLAR OLUŞTURUYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu.
MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI: 44
Mevcut AK Parti milletvekillerinden 167'si yeniden aday gösterildi. Listeyi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun YSK'ya götürdü. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 oldu.
AK PARTİ'NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ 18 YAŞINDA
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
25 YAŞIN ALTINDA 57 ADAYA LİSTEDE YER VERİLDİ
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
8 ENGELLİ ADAYA LİSTEDE YER VERİLDİ
Milletvekili aday listesinde toplam engelli aday sayısı ise 8 oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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