Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan Emektar İsimler!
Aday Adayı Olan Tatlıses'in Durumu Da Netleşti
Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
Ekonominin 3 Patronu Liste Dışı Kaldı!
Beşiktaş'ın İki Yıldızı Dünya Kupasına Gidiyor
Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış
Hüdapar Genel Başkanı, Görevinden İstifa Etti!
Hdp'den Öcalan'ın Yeğeni Dilek Öcalan Yerine, Kuzeni Aday Gösterildi!
Haydar Baş, 24 Haziran Seçimlerinde Olmayacak
Son Dakika! Ak Parti'de Listeler Kesinleşti, Heyet Dosyayı Teslim Etmek İçin Ysk'ya Doğru Yola Çıktı
Belçika'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı! Büyük Sürpriz
Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!
Minik Çocuk, Otomobilin Altında Kalmaktan Saliselerle Kurtuldu!
Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı
Barzani Yeniden Sahaya İniyor! Hükümet İçin Düğmeye Bastı
'kocan Yokken Nasıl Hamile Kaldın' Sorusuna Fetö'cüden Şoke Eden Cevap
Dünya Alışveriş Devi, Türk Ayakkabı Şirketlerine Göz Dikti
Ak Parti'de Liste Son Halini Aldı! Mevcut 4 Bakan Milletvekili Listesinde Yok

Ak Parti listesi kesinleşti! İşte dikkat çeken aday profilleri

AK PARTİ LİSTESİ KESİNLEŞTİ! İŞTE DİKKAT ÇEKEN ADAY PROFİLLERİ

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. YSK'ya teslim edilen listelerdeki aday profillerinde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri(6/10)2

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. Aday profillerinde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

ADAYLARIN 126'SINI KADINLAR OLUŞTURUYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI: 44

Mevcut AK Parti milletvekillerinden 167'si yeniden aday gösterildi. Listeyi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun YSK'ya götürdü. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 oldu.

AK PARTİ'NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ 18 YAŞINDA

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

25 YAŞIN ALTINDA 57 ADAYA LİSTEDE YER VERİLDİ

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

8 ENGELLİ ADAYA LİSTEDE YER VERİLDİ

Milletvekili aday listesinde toplam engelli aday sayısı ise 8 oldu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Listesi  Kesinleşti  İşte  Dikkat  Çeken  Aday  Profilleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER