Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya
Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!
Muharrem İnce'nin Mazot Çıkışına Fakıbaba'dan Cevap Geldi: 2 Lira 35 Kuruşa Veriyoruz
Fenomen Tripkolic'e Milyonlarca Liralık Vurgundan Gözaltı!
Ak Parti, Erdoğan'a Destek İçin Bağış Kampanyası Başlattı
Gözler 12 Haziran'a Çevrilmişti, Kritik Görüşme Yine Tehlikeye Girdi
Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!
Suudi Arabistan'da Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!
Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı
Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu
Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi

AK Parti, Erdoğan'a Destek İçin Bağış Kampanyası Başlattı

AK PARTİ, ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecine destek için bağış kampanyası başlattı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Ak Parti, Erdoğan'a Destek İçin Bağış Kampanyası Başlattı(6/10)2

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.

KAMPANYA "SEN DE DESTEK OL" ETİKETİYLE YÜRÜTÜLÜYOR

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.

"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.

TC KİMLİK NUMARASI VERMEK ZORUNLU OLACAK

Paylaşım metninde şu ifadelere yer verildi:

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden, yurt içinden gönderilmiş olan EFT'lerde TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar, yurt dışından gönderilmiş olan Swift'lerde ad soyad, TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar ile 13 bin 916 liranın üzerindeki bağışların aşan kısımları banka tarafından kabul edilmeyecektir.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Erdoğan  A  Destek  İçin  Bağış  Kampanyası  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER