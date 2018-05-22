AK PARTİ, ERDOĞAN'A DESTEK İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecine destek için bağış kampanyası başlattı.
AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış ve yardım çalışması başlatıldı.
KAMPANYA "SEN DE DESTEK OL" ETİKETİYLE YÜRÜTÜLÜYOR
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın Seçim Kampanyasına Destek" başlığıyla yapılan paylaşımda, bağış ve yardımların hangi şartlar altında ve nerelere yapılabileceği hakkında bilgi verildi.
"#SendeDestekOl" etiketi kapsamında, bağış ve yardımların yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilirken, bağış miktarının 13 bin 916 lira ile sınırlandırıldığı bildirildi.
TC KİMLİK NUMARASI VERMEK ZORUNLU OLACAK
Paylaşım metninde şu ifadelere yer verildi:
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden, yurt içinden gönderilmiş olan EFT'lerde TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar, yurt dışından gönderilmiş olan Swift'lerde ad soyad, TC kimlik numarası belirtilmeyen bağışlar ile 13 bin 916 liranın üzerindeki bağışların aşan kısımları banka tarafından kabul edilmeyecektir.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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