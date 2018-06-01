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Air India'ya Alıcı Çıkmadı
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Air India'ya Alıcı Çıkmadı

AİR INDİA'YA ALICI ÇIKMADI

Air India'nın bir yıldır planlanan satışı başarısızlıkla sonuçlandı. Yüzde 76'sının devlet kontrolünde olduğu dev şirkete alıcı çıkmadı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Air India'ya Alıcı Çıkmadı(8/10)4

Air India'nın bir yıldır planlanan satışı başarısızlıkla sonuçlandı. Yüzde 76'sının devlet kontrolünde olduğu dev şirkete alıcı çıkmadı. Hindistan hükümetinin satış için istediği bedel bilinmemekle birlikte şirketin 7 milyar dolarlık borcunun 5 milyar dolarlık kısmını üstlenmesini istiyordu.

7 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

7 milyar dolarlık borcu nedeniyle satılmak istenen Air India'nın satışındaki başarısızlığın hükümetin diğer özelleştirmelerdeki umudunu kırabilir. Devlet, bu yıl özelleştirmelerden 1 trilyon rupi yani 15 milyar dolar toplayarak bütçe açığını yamamayı planlıyordu.

Modi hükümeti Air India'nın devlete ait yüzde 76 hissesini elden çıkarmak isterken alıcı firmanın borcun 5 miylar dolarını da üstlenmesini bekliyordu.

Air India'nın satışı bankacılık kaynakları 1.2 ila 1.5 milyar dolar arasında sonuçlanabilirdi ancak havacılık danışmanlık kuruluşu CAPA tahminlerine göre gelecek 2 yılda Air India'nın 2 milyar dolar daha zarar etme ihtimali yatırımcıya güven vermiyor.

2026'DA DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN OLACAK

Bununla birlikte, Air India'nın zararlarına ve düşük maliyetli SpiceJet ve IndiGo gibi firmalardaki rekabette sorun yaşamasına rağmen havacılık piyasası tahminlerine göre 2026 yılında dünyanın en büyüklerinden biri olması bekleniyor.

5 şirket iştiraki ve bir ortaklıkla birlikte 27 bin çalışana sahip olan Air India filosunda 48 adet geniş gövdeli Boeing ve 118 adet de Airbus dar gövdeli uçak bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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