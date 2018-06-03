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Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
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Ailesinin gitsin diyerek mahkemeye verdiği genç evden ayrıldı

AİLESİNİN GİTSİN DİYEREK MAHKEMEYE VERDİĞİ GENÇ EVDEN AYRILDI

ABD'de anne ve babasının evi terk etmesi için dava açtığı 30 yaşındaki Michael Rotondo, babasıyla Lego oyuncakları için yaşadığı tartışma nedeniyle polisi aramasının ardından evden ayrıldı.

Tarih : 03 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı(6/10)2

ABD'de anne ve babasının evi terk etmesi için dava açtığı 30 yaşındaki Michael Rotondo, babasıyla Lego oyuncakları için yaşadığı tartışma nedeniyle polisi aramasının ardından evden ayrıldı. Rotondo eşyalarını taşırken kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

SÜRE DOLMAK ÜZEREYKEN EVDEN AYRILDI

ABD medyasına göre Rotondo, mahkemenin evi terk etmesi için verdiği son süreden birkaç saat önce anne ve babasının evinden çıktı.

Annesi ve babası, bir iş bulması ya da eve terk etmesi için yaptıkları uyarıları dikkate almamasının ardından, oğullarını mahkemeye vermiş mahkeme Rotondo'nun evi terk etmesini emretmişti.

KAVGA LEGOLAR YÜZÜNDEN ÇIKTI

Rotondo evin önünde toplanan gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sekiz yaşındaki oğlunun Lego oyuncaklarını vermemesi nedeniyle polisi aradığını söyledi.

Baba Mark Rotondo, oğlunun oyuncakları alması için eve girmesine izin vermedi ve kendisinin alıp getireceğini söyledi.Polisler geldiği sırada da oyuncaklar bulundu.

Michael Rotondo, oğlunun velayetini almak için de hukuk mücadelesi verdiğini belirtti.

SOHBET ETMEYE ÇALIŞARAK TACİZ ETTİLER

Rotondo, birkaç gün önce evdeki eşyalarını toplarken gazetecilere yaptığı açıklamada anne ve babasının sohbet etmeye çalışarak kendisini "taciz" ettiğini" öne sürmüş ve evi terk etmesinden sonra her ikisiyle de hiç görüşmek istemediğin belirtmişti.

AKRABASINA TAŞINACAK

Rotondo'nın, tahliye kararının ardından çıktığı gazete ve televizyonlardan aldığı parayı kullanarak bir hafta boyunca Airbnb sitesinden bulduğu bir evde kalacağı, daha sonra bir uzak akrabasının yanına taşınacağı kaydedildi.

Christina ve Mark Rotondo, mahkeme dilekçelerinde oğullarından birkaç geç evi terk etmesini istediklerini söylemişlerdi. 18 Şubat'ta oğullarına bıratıkları notlardan birinde "Senin gibi kötü bir çalışma geçmişi olan biri için bile işler var. Bir iş bul, çalışmalısın!" demişlerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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