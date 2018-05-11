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Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a tarihi gönderme!

AHMET ÇAKAR'DAN AYKUT KOCAMAN'A TARİHİ GÖNDERME!

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Akhisarspor'un kupayı kazanmasının ardından, Şenol Güneş'e "kan nerede" diye soran Aykut Kocaman'a "kupa nerede" diyerek göndermede bulundu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a Tarihi Gönderme!(10/10)6

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı alması sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"Eyy AYKUT KOCAMAN EFENDİ KUPA NEREDE?"

İşte Ahmet çakar'ın yaptığı o paylaşım:

"Eyy Aykut Kocaman efendi. Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş için çakmak nerede, dikiş nerede, kan nerede diyordun. Peki kupa nerede?" diye yazdı.

Ahmet Çakar'ın paylaşımı Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük ilgi görürken Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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