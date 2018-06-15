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Ahmed Musa'dan Galatasaray mesajlarına beğeni

AHMED MUSA'DAN GALATASARAY MESAJLARINA BEĞENİ

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Liecester City'nin Nijeryalı yıldızı Ahmed Musa, sosyal medyadan Galatasaray mesajlarını beğendi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 20:40
Puan Ver : Ahmed Musa'dan Galatasaray Mesajlarına Beğeni(10/10)6

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Ahmed Musa'dan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak hareket geldi.

Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen Ahmed Musa, Twitter hesabında Galatasaray taraftarlarının gönderdiği mesajları beğendi.

"GALATASARAY'A GEL!"

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası için Rusya'da bulunan Musa, "Galatasaray'a gel" ve "Havaalanında seni bekliyoruz. Hazır mısın?" tweetlerini beğendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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