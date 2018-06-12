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Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
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Ahlak polisinin örtünmesi için uyardığı kadın çılgına döndü

AHLAK POLİSİNİN ÖRTÜNMESİ İÇİN UYARDIĞI KADIN ÇILGINA DÖNDÜ

İran'daki bir metro istasyonunda başı açık kadının, örtünmesi konusunda kendisini uyaran ahlak polisiyle kavga etmesi sosyal medyada yayınlanınca olay dünyanın büyük ilgisini çekti.

Tarih : 12 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü(10/10)6

İran'daki bir metro istasyonunda çekilen görüntülerde, ahlak polisinin başı açık bir kadını sert bil dille uyardığı görülüyor.

ÖNCE AĞIZ DALAŞI SONRA TEKME

Buna sinirlenen kadınsa önce diğer kadınlarla ağız dalaşına giriyor sonra ise tekme atarak tepkisini gösteriyor. Metro polisinin ise ahlak polisine genç kıza karışmamaları yönünde telkinde bulunduğu görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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