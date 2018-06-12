İran'daki bir metro istasyonunda başı açık kadının, örtünmesi konusunda kendisini uyaran ahlak polisiyle kavga etmesi sosyal medyada yayınlanınca olay dünyanın büyük ilgisini çekti.

İran'daki bir metro istasyonunda çekilen görüntülerde, ahlak polisinin başı açık bir kadını sert bil dille uyardığı görülüyor.

ÖNCE AĞIZ DALAŞI SONRA TEKME

Buna sinirlenen kadınsa önce diğer kadınlarla ağız dalaşına giriyor sonra ise tekme atarak tepkisini gösteriyor. Metro polisinin ise ahlak polisine genç kıza karışmamaları yönünde telkinde bulunduğu görülüyor.

Kaynak: haberinburada