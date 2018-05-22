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Ağzından kan gelen ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı

AĞZINDAN KAN GELEN ÜNLÜ SANATÇI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Seslendirdiği şarkılar ve kurduğu müzik şirketindeki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı Gökhan Kırdar, pazar günü yoğun bakıma alındı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Ağzından Kan Gelen Ünlü Sanatçı Yoğun Bakıma Alındı(6/10)2

Türk müziğinin önemli isimlerden Gökhan Kırdar, ağzından kan geldiği için apar topar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Pazar günü Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırdar'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?

2 Haziran 1970 tarihinde Aydın'da doğdu. Orta öğrenim sonrası İzmir'de, 1988'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazandıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı. 1994'te ilk albümü "Serseri Mayın" -başta "Yerine Sevemem" adlı şarkı olmak üzere büyük ilgi topladı. Sanatçı 1995' te "Tutunamadım" albümünü yayımladı.1993'deki ilk film müziği çalışması olan "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar", Kırdar'ın ikinci albümü "Tutunamadım" da yer aldı. Kırdar, 1995 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı.

1997 yılında , kendi müzik şirketi Loopus'u kurdu. Türkiye'nin ilk elektronik müzik albümü ünvanını alan "Trip" albümünü, 1997'de Loopus Entertainment etiketiyle yayımladı.1999'daki Marmara depreminden sonra, depremzede çocuklar yararına Hasbro Intertoy'la ortaklaşa hazırlanan "Furby 3Doo" projesi, Loopus Entertainment etiketiyle aynı yıl yayımlandı. Bu çalışma, konuşabilen robot bir oyuncakla eşzamanlı üretilen ilk albüm olması açısından etkileyici bir fikir olarak ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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