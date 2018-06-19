Altın Yeniden Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Nagatomo Paylaşımı
İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu
Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı
3 Yıldır Kullanılmıyordu! Seferler Yeniden Başladı
Komşularını Öldüren Firari Suriyeli Sınırda Yakalandı
Ak Partili Kadının Erdoğan Sevgisi Sosyal Medyası Salladı
Canlı Yayında Duyurduğu Gelişmeyi Kürt Haber Sitesi De Doğruladı
Sinem Kobal'ın Film Şirketinden Kötü Haber
Hande Doğandemir, Oyunun Rengini Belli Etti
Bakan Eroğlu: Turgut Özal'ı Limonatayla Zehirlediler!
Afrin'deki Yaşlı Kadın Yardım Getiren Mehmetçiği Kaskından Öptü
Motorsiklete Binen Bülent Ersoy, Çığlıklarıyla Bodrum'u İnletti
Fahriye Evcen'in Başlattığı Akıma Ünlülerden Fotoğraf Yağdı
'varsa Böyle Bir Terbiyesizlik Yapan Karşısında Beni Bulur'
Aykut Kocaman, Gelen İlk Teklifi Reddetti
Ağzına Gaz Bombası İsabet Eden Filistinli, Seyahat İzni Bekliyor
18 Bin Sağlık Personelinin Yerleştirme İşlemi Tamamlandı! Tıkla, Öğren
Ysk, 24 Haziran'da Çay Bahçeleriyle İlgili Kararını Verdi
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli, seyahat izni bekliyor

AĞZINA GAZ BOMBASI İSABET EDEN FİLİSTİNLİ, SEYAHAT İZNİ BEKLİYOR

İsrail askerlerinin attığı gaz bombası ağzına isabet eden Filistinli Heysem Ebu Seble, daha kapsamlı bir hastanede tedavi olmak için Gazze'den çıkmayı bekliyor.

Tarih : 19 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Ağzına Gaz Bombası İsabet Eden Filistinli, Seyahat İzni Bekliyor(6/10)2

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği Heysem Ebu Seble'nin (24) tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çenesinin bir kısmı kırılan, dişlerinin tamamı dökülen, burnundan nefes alamayan ve konuşma güçlüğü çeken Ebu Seble'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ebu Seble'nin İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün ağzına isabet ettiği, göz yaşartıcı ve yakıcı gazın dumanının burnundan, ağzından ve kulaklarından çıktığı o an yaşadığı tarifsiz acı kameralara da yansımıştı.

YÜZÜNDEN 8 SAMTİMLİK KAPSÜL ÇIKARTILDI

Heysem'in halası Teheni Ebu Seble, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenine şu ana kadar sadece bir ameliyat yapılabildiğini ve yüzünden 8 santimetrelik gaz kapsülü ile 5 santimetrelik bir kapsül parçasının çıkarıldığını aktardı.

"SEYEHAT İZNİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Yüzünün şakak kısmı ile çenesindeki kırıklar ve dişlerinin olmaması nedeniyle yeğeninin şu anda net bir şekilde konuşamadığını ifade eden Teheni, "Heysem'in eski haline dönebilmesi için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Ancak ne yazık ki Gazze'deki imkanlar bu tür cerrahi müdahaleler için elverişli değil. Heysem'in, Gazze dışında bir ülkede tedavi olması lazım. Bunun için de seyahat izni verilmesi gerekiyor." dedi.

"O AN HİSSETTİĞİ ACIYI..."

Teheni, sosyal paylaşım sitelerinde yeğeninin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri izlediğinde gördüklerine inanamadığını belirterek, "Heysem sağlığına kavuşsa bile bu görüntüler yürekleri dağlamaya devam edecek. Heysem'in ağzına gaz kapsülü isabet ettiği o an hissettiği acıyı tahayyül edebilmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Gazze ablukasının kaldırılması ve 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönme taleplerini dile getirmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde barışçıl gösteriler düzenleyen sivillere karşı İsrail'in uyguladığı vahşeti kınayan Teheni, "Bu vahşet, Heysem'i bayram sevincinden mahrum bırakarak, sessizliğe mahkum etti." ifadesini kullandı.

TEDAVİ İÇİN GAZZE'DEN ÇIKMASI ŞART

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da Filistinli gencin, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunmayan daha üst düzey tedavi ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirterek "Heysem'in çene, şakak ve dişleri için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım." dedi.

Kudra ayrıca Heysem Ebu Selbe'nin eski konuşma yetisine kavuşabilmesi için bir dizi özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ağzına  Gaz  Bombası  İsabet  Eden  Filistinli  Seyahat  İzni  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER