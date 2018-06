Ağrı'da bayramın ilk günü Bezirhane Köyü'nde kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamayan 4 yaşındaki minik Leyla için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Köyde arama çalışmaları sürerken Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir torunu bulup getirene veya doğru ihbar yapana 300 bin lira ödül vereceklerini söyledi.

KÜÇÜK LEYLA BAYRAM ZİYARETİNE GİTTİKLERİ KÖYDE KAYBOLDU

Ağrı merkezde Küpkıran Mahallesi'nde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti çocukları ile beraber akrabalarının olduğu Bezirhane Köyü'ne gitmişti. Evin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla için 4 günden bu yana Ağrı ve Van AFAD ekipleri, jandarma, korucular ve vatandaşlar köyü didik didik ederek çalışmalarına devam ediyor. Aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler köprü altlarını ve derelerin suyunu keserek arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

JANDARMA VE AFAD KÖYÜ KARIŞ KARIŞ ARIYOR

Bugünde sabahın erken saatlerinden bu yana köyü adeta çembere alan jandarma ve AFAD eğitimli köpeklerle araziyi ve köyde bulunan metruk evler ve kuyuları karış karış arıyor. Leyla için henüz bir bulguya rastlanmadı.

ACILI DEDE TORUNUNU BULANLARA 300 BİN LİRA VERECEK

Köyde ekiplerle birlikte arama kurtarma çalışmasına katılan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir torunu için 300 bin lira ortaya koydu. Torununu bulup getiren veya doğru bir ihbarda bulunanlara 300 bin lira vereceğini belirten Aydemir, Leyla'nın bulunması için seferber olduklarını kaydetti.

"ALLAH BU ACIYI KİMSEYE VERMESİN"

Bayram günü köyde mezarlığa gittiklerini dile getiren Aydemir, "Ben mezarlıktan taziyeye gelmiştim daha sonra Leyla'nın annesi de eve geçmişti. Kızda amcası ile dışarıda oyun oynuyordu. 20 dakika geçer geçme bir söylenti yayıldı. 'Kızı kaçırmışlar ve kız kaybolmuş' denildi. Ben hiç önemsemedim. Dışarıda çıkmadım. Sonra anons ettiler. Çıktık baktık kız yok. Ben buradan 81 milyon insanımıza sesleniyorum Allah bu acıyı kimseye vermesin. Çocukları seven ve çocukları olan bu çocuğu 81 ilde 860 ilçede nahiyelerde, beldelerde köylerde bulan ve bize haber verip sağ salim teslim edene 300 bin lira ödül vereceğiz. Bize bir yarımcı olsunlar" dedi.

4 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

Tüm Türkiye'den yardım beklediklerini ve yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu anlatan gözü yaşlı dede Aydemir, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Herkes birer Zeki olsun. Akrabası olsun. Bayanlar annesi olsun. Erkekler babası olsun. Bu acıyı annesinin, babasının çektiğini, bizim çektiğimizi herkes kendinden hissetsin. Bu çocuğu bulan, gören Allah rızası için benim yeğenimin telefonu her yerde var arasınlar. Haber versinler. Ben artık bir şey diyemiyorum. Dört gün oldu. Halen haber yok. Her tarafta aranıyor. Jandarma, polis, AKUT, AFAD her yerde arıyor. Köydeki suları kestik 4 gündür arıyoruz. Bu çocuktan hala haber yok. Bütün Türkiye'nin insanından yardım bekliyoruz. Bu çocuğu bulurlarsa bize haber versinler. Jandarmaya, AFAD'a, AKUT'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada