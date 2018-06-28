AĞRI'DA KAÇIRILAN ÇOCUK BULUNDU
Son dakika! Ağrı'da ailesiyle husumetli olan kişilerce kaçırılan 15 yaşındaki erkek çocuk, polisin operasyonuyla kurtarıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün husumetli oldukları kişilerce kaçırıldığı belirlenen 15 yaşındaki erkek çocuk, polisin operasyonuyla kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde 15 yaşındaki S.E.'nin kaçırıldığı hatırlatıldı.
Kaçırılma olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Çocuğun, ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiden 4'ü gözaltına alınmıştır, 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
- Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
- Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
- Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
- Meteorolojiden Kritik Uyarı: İstanbul'da Sağanak Yağış Bugün De Devam Edecek
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da Ahmed Musa Harekatı Yeniden Başladı
- Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
- Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
- Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
- Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
DÜNYA HABERLERİ
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar