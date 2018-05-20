AĞRI'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI
Son dakika! Ağrı Doğubayazıt'ta askeri aracın geçişi sırasında yola döşenmiş el yapımı patlayıcının patlamasıyla 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı.
ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Doğubayazıt ilçe merkezinden görev için İran hudut bölgesine giden askerlerin bulunduğu askeri aracın Ağrı Dağı kırsalından geçişi sırasında patlama meydana geldi.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI
Teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asteğmen şehit oldu, 1 er yaralandı. Yaralı er, hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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