AĞRI'DA 2 HAFTADIR ARANAN LEYLA'NIN BABASINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER
Ağrı'da bayram günü kaybolan 3 buçuk yaşındaki kız için arama çalışmaları devam ederken acılı baba, "Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.
Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 2 haftadır yapılan aramalarda bulunamadı. İçişleri Bakanlığınca Leyla için özel bir ekip görevlendirilirken baba Nihat Aydemir, "Gün geçtikçe umudum tükeniyor" dedi.
BAYRAMDA KAYBOLAN KIZ 2 HAFTADIR ARANIYOR
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 14'ncü günde aranmaya başlandı. Minik Leyla için çalışmalarda 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı. Küçük Leyla bugün de jandarma bünyesinde bulunan kadavra arama köpeği 'Modül' tarafından aranıyor.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla'nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.
TARIM ARAZİLERİ, METRUK BİNALAR DİDİK DİDİK ARANDI
İlk olarak köy çevresindeki tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği 'Modül' de kullanıldı. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan 'Modül', AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik Leyla'yı aradı.
KAZI ÇALIŞMALARI YAPILDI
Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra 'Modül' köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Öte yandan kayıp Leyla için İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir ekibin köye gönderileceği öğrenildi.
ACILI BABA: GÜN GEÇTİKÇE UMUDUM TÜKENİYOR
Devletin, tüm imkanları ile yanlarında olduğunu ve tüm Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini söyleyen baba Nihat Aydemir, "Jandarma, AFAD herkes Leyla'yı arıyor. Leyla buralarda yok. Yüzde bir milyon kızımı kaçırdılar. Kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar. Şu an köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Allah rızası için hangi merhamet varsa onda benim çocuğumu bıraksın yalvarıyorum ona.
Bizde takat kalmadı. Ben kaç gündür emek yiyemiyorum. Tükendim artık. Bir iz yok. Bütün Türkiye bize dua etsin. Biz duadan başka kızımızı bulamayız. Allah Leyla'yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Etkili Olan Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi, Araçlar Yollarda Kaldı
- Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım
- Survivor'ı Sarsan Cinayet İçin Elenen Yarışmacılardan Duygulu Mesajlar
- İstanbul'daki Şiddetli Yağış Atatürk Havalimanında Hava Trafiğini Aksattı
- Öldürülen Kameramana İlişkin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Sevgili Alperimizi Haince Saldırı Sonucu Kaybettik
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraydan Ayrılan Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma'ya Transfer Oldu
- Beşiktaş, Eski Futbolcusu Fernandes İçin Teklifte Bulundu
- Fenerbahçe Ve Beşiktaş'ın İstediği Fellaini, Manchester United'da Kalıyor
- Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
- Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'in Parasını Bekliyor
DÜNYA HABERLERİ
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar