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AGİT gözlemcisi tartışmalara noktayı koydu: Seçimler şeffaf yapıldı

AGİT GÖZLEMCİSİ TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU: SEÇİMLER ŞEFFAF YAPILDI

AGİT-PA üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için, "Seçmen kütüklerinde kaç kişi olduğu gibi tüm bilgiler bizimle şeffaf bir ortamda paylaşılmıştır." dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Agit Gözlemcisi Tartışmalara Noktayı Koydu: Seçimler Şeffaf Yapıldı(10/10)6

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi.

RUSYA'DAN GELEN ÜÇ GÖZLEMCİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

AGİT-PA ve Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlardan Sorumlu Komite Üyesi Turov, AGİT-PA'dan iki kişi, Şangay İşbirliği Örgütünü temsilen bir kişi olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan gelen üç gözlemcinin seçim izleme faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK YOĞUN BİR KATILIM GÖZLEMLEDİK"

Sabah saatlerinden itibaren toplam 11 sandığı ziyaret ettiklerini belirten Turov, "Hem Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekilleri hem de AGİT gözlemci misyonu olarak buradayız. Sabah saatlerinden itibaren çok yoğun bir katılım gözlemledik." dedi.

Seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini vurgulayan Turov, şöyle devam etti:

"SEÇMEN İRADESİNİ ETKİLEYEN HERHANGİ BİR UNSUR OLMADI"

"Ankara'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz."

"SANDIKLARDA TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILANDIK"

Seçim işlemleri sırasında tüm siyasi parti temsilcilerinin bir arada olmasının şeffaflığın göstergesi olduğunu söyleyen Turov, "Ziyaret ettiğimiz tüm sandıklarda Türkiye Cumhuriyeti seçim mevzuatına aykırı bir durum olmadığı için seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Seçim izleme faaliyetleri sırasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Turov, "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda resmen bir Türk misafirliği ile karşılaştık. Güler yüzlü, tamamen yardıma açık, görmek istediğimiz tüm belgelere bakma fırsatımız olmuştur. Seçmen kütüklerinde kaç kişi olduğu gibi tüm bilgiler bizimle şeffaf bir ortamda paylaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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