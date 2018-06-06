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Ağır yaralı kadının önünde selfie çekti, ülke ayağa kalktı

AĞIR YARALI KADININ ÖNÜNDE SELFİE ÇEKTİ, ÜLKE AYAĞA KALKTI

İtalya'da raylara düşerek yaralanan kadına sağlık görevlileri müdahale ederken, platformda bir eliyle zafer işareti yaparak selfie çeken adam, ülkede büyük tepkiye sebep oldu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı(10/10)6

İtalya'nın kuzeyinde kurtarma görevlileri tren çarpması sonucu yaralanan bir kadının imdadına vakit kaybetmeden koştu. Ancak genç kadın tedavi edildiği sırada, platformda selfie çeken bir gencin yaptığı ülkede büyük öfke yarattı.

"TÜM AHLAK DUYGUMUZU KAYBETTİK"

Genci görüntüleyen foto muhabiri "tüm ahlak duygumuzu kaybettik" dedi.

POLİS ZORLA SİLDİ

Polis selfie çeken genci yakaladı ve fotoğrafı zorla sildirdi.

Geçen ay yaşanan kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve bir bacağı kesildi.

SUÇ UNSURU BULUANAMADI

Piacenza İstasyonu'nda beyaz bermuda şortuyla selfie çeken genç polis tarafından soruşturuldu, ancak herhangi bir suç işlemediğine karar verildi.

BİR ELİYLE DE ZAFER İŞARETİ YAPTI

Ama dramatik olay yaşanırken, selfie çeken genicni yaptığı İtalyan basınında geniş yer buldu.

Corriere della Sera gazetesi bir eliyle fotoğraf çeken adamın, diğer eliyle zafer işareti yaptığını yazdı.

SUÇLU OLARAK İNTERNETİ GÖSTERDİLER

La Stampa'daki bir yorumda ise "interneti çürüten bir kanserden" bahsedildi. Antonella Boralevi imzalı yazıda, fotoğrafı çekinin kötü bir adam olmadığı ancak ruhunu ve kişiliğini kapatıp, "bir internet otomatına dönüştüğü" vurgulandı.

TRAJEDİ ÖNÜNDE SELFIE

Bir Twitter kullanıcısı ise sadece "Beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor" dedi.

26 Mayıs'ta yaşanan olayın fotoğrafını çeken gazeteci Lambri de yaşanıklarını Piacenza'nın yerel gazetesi Liberta'da "Beklemediğiniz barbarlık: Trajedinin önünde selfie" başlığıyla anlattı.

Tren kazasının ise nasıl yaşandığı henüz netleşmedi. Trenin kapılarını kapatan kontrol sisteminde bir arıza olabileceği ve kadının kapıyı yanlış taraftan açmaya çalışırken raylara düşmüş olabileceği sanılıyor. Ancak kadının kalkmak üzere olan trene yetişmeye çalışırken düşmüş olabileceği de kaydediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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