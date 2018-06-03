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Ağaoğlu, 'iflas etti' iddialarını yalanladı

AĞAOĞLU, 'İFLAS ETTİ' İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medya üzeriden yayılan Ağaoğlu Şirketler Grubu'na ait Maslak 1453 projesinin tapu teslimlerinin yapılmadığı yönündeki iddialara Ağaoğlun'dan açıklama geldi.

Tarih : 03 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Ağaoğlu, 'iflas Etti' İddialarını Yalanladı(6/10)2

Cumhuriyet'e konuşan Ağaoğlu İnşaat'tan bir yetkili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kullanıcının Maslak 1453 projesinde tapu teslimlerinin yapılmadığı yönünde doğru olmayan bir paylaşımı üzerine söz konusu dedikodunun yayıldığını tespit etiklerini ancak tapu teslimlerinde bir sorun olmadığını, söz konusu paylaşımı yapan kişinin de paylaşımı kaldırdığını dile getirdi.

Yetkili, şirketin mali durumuna ilişkin de bir sorun olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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