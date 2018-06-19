AĞACIN YANINA YILDIRIM DÜŞTÜ, ONLARCA HAYVAN TELEF OLDU
Mersin in Erdemli ilçesinde ağacın altında toplanan hayvanların yanına yıldırım düştü. Sürüdeki 50 küçükbaş hayvandan 32'si telef oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 32 küçükbaş hayvan telef oldu.
HAYVANLARI AĞACIN ALTINA TOPLAYIP EVİNE GİTTİ
Olay, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Özer, sağanak yağış nedeniyle koyunlarını Kadılı mevkisindeki ahırın yanındaki ağaç altına toplayıp, evine gitti.
50 KÜÇÜKBAŞ HAYVANDAN 32'Sİ TELEF OLDU
Bir süre sonra hayvanların bulunduğu yerin yakınına yıldırım düştü. Sürüdeki 50 küçük baş hayvandan 32'si telef oldu. Olay sonrası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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