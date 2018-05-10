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Ağabeyi cezaevindeyken yengesine tecavüz etti! 34 yıl hapsi istendi

AĞABEYİ CEZAEVİNDEYKEN YENGESİNE TECAVÜZ ETTİ! 34 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuklu eşine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan adam hakkında, 34 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Ağabeyi Cezaevindeyken Yengesine Tecavüz Etti! 34 Yıl Hapsi İstendi(9/10)5

ADANA'da cezaevinde olan ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi D.B.'ye (27) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sezer B. (30) hakkında, 34 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YENGESİNE TECAVÜZ ETTİ

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu. D.B., çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin saçından sürükleyerek kendisini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Sezer B., suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

34 YIL HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildi, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiği, müştekinin iddiası ile Adli Tıp Kurumu raporunun uyumlu olduğu vurgulandı.

Tutuklu sanık Sezer B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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