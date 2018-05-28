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Afyonspor'un şampiyonluğunu göbek atarak kutlayan amca rekor kırdı

AFYONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU GÖBEK ATARAK KUTLAYAN AMCA REKOR KIRDI

Afjet Afyonspor'un Spor Toto 1. Lige yükselmesinin ardından yaşlı bir amcanın aracından inerek göbek atması sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Afyonspor'un Şampiyonluğunu Göbek Atarak Kutlayan Amca Rekor Kırdı(9/10)5

Spor Toto 1. Lige yükselme maçında Afjet Afyonspor, Manisada oynanan karşılaşmada Sakaryaspor'u 2-1 devirdi.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE REKOR TIKLANDI

Final maçının ardından Afjet Afyonspor'un 1. Lige yükselmesi Afyonkarahisar'da yediden yetmişe tüm kesim tarafından sevinçle karşılandı. Sahur saatine kadar meydanlarda takımlarının 1. Lige yükselmesini kutlayan Afyonlular arasında aracından inerek göbek atan yaşlı amcanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.

Görüntülerde araç konvoyları arasında aracından inen yaşlı adam araç kornaları işliğinde göbek atıp oynuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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