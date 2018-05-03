TSK, Afrin'de mayının patlaması sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bir mayının patlaması sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ ESNASINDA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

DERİN BİR ACI VE ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: haberinburada