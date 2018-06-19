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Afrin'deki yaşlı kadın yardım getiren Mehmetçiği kaskından öptü

AFRİN'DEKİ YAŞLI KADIN YARDIM GETİREN MEHMETÇİĞİ KASKINDAN ÖPTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de AFAD ve Kızılay işbirliği ile 28 farklı bölgede yardım dağıttı. Yapılan yardım çalışmalarından askerler ile bölge halkı arasında güzel görüntüler yansıdı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Afrin'deki Yaşlı Kadın Yardım Getiren Mehmetçiği Kaskından Öptü(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de son bir hafta içerisinde; AFAD ve Kızılay işbirliğinde 28 farklı yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı. TSK'nın duyurduğu gelişmeye dair fotoğraflar da yayınlandı.

KASKINDAN ÖPTÜ

Fotoğraflar arasında yaşlı bir kadının, kendilerine yemek ve insani yardım malzemesi getiren Mehmetçiği kaskından öperek teşekkür etmesi görenleri duygulandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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