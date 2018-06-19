AFRİN'DEKİ YAŞLI KADIN YARDIM GETİREN MEHMETÇİĞİ KASKINDAN ÖPTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de AFAD ve Kızılay işbirliği ile 28 farklı bölgede yardım dağıttı. Yapılan yardım çalışmalarından askerler ile bölge halkı arasında güzel görüntüler yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de son bir hafta içerisinde; AFAD ve Kızılay işbirliğinde 28 farklı yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin aileye sıcak yemek ve insani yardım malzemesi dağıttı. TSK'nın duyurduğu gelişmeye dair fotoğraflar da yayınlandı.
KASKINDAN ÖPTÜ
Fotoğraflar arasında yaşlı bir kadının, kendilerine yemek ve insani yardım malzemesi getiren Mehmetçiği kaskından öperek teşekkür etmesi görenleri duygulandırdı.
Kaynak: haberinburada
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