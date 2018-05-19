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Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı! 8 ölü, 45 yaralı

AFGANİSTAN'DA STADYUMA BOMBALI SALDIRI! 8 ÖLÜ, 45 YARALI

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişi öldü.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı! 8 Ölü, 45 Yaralı(8/10)4

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

3 AYRI BOMBA UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

8 ÖLÜ 45 YARALI

Saldırılarda oyucuların arasında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, 45 kişinin yaralandığını söyledi. Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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