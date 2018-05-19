AFGANİSTAN'DA STADYUMA BOMBALI SALDIRI! 8 ÖLÜ, 45 YARALI
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişi öldü.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki kriket stadyumunda düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
3 AYRI BOMBA UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATILDI
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, Celalabad'daki kriket stadyumuna yerleştirilen 3 ayrı bombanın, Ramazan Ligi maçının oynandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
8 ÖLÜ 45 YARALI
Saldırılarda oyucuların arasında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, 45 kişinin yaralandığını söyledi. Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.
Kaynak: haberinburada
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