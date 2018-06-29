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AFAD'TAN KAYIP LEYLA İÇİN AÇIKLAMA GELDİ: KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ


AFAD'tan Kayıp Leyla İçin Açıklama Geldi: Kaçırılma İhtimali Kuvvetli
Tarih : 29 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Afad'tan Kayıp Leyla İçin Açıklama Geldi: Kaçırılma İhtimali Kuvvetli(8/10)4

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili AFAD'tan açıklama geldi.

"KAÇIRILMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Leyla Aydemir'i bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 16. güne girildi. Bölgedeki araziyi tarama faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, "Köy çevresi ve içinde ekiplerimizce minumum 30 kilometrekarelik bir alanda arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Leyla'ya dair hiçbir belirti yok. Kaçırılma ihtimalinin kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki bu konuyu emniyet daha iyi değerlendirecektir" dedi.

"ARAMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ekin, "Bir çocuğun ayağının takılarak düşebileceği ve akıntıya kapılabileceği; dere, bataklık, kuyu gibi bütün sulu alanlarda inceleme yapıyoruz. Ağrı Valiliğinden yeni bir talimat gelene kadar köy çevresindeki arama- tarama faaliyetlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜM KUYULAR BOŞALTILDI

İlk olarak dere kenarları, köprü altları ve sazlık alanları arayan ekipler sonuca ulaşamayınca daha sonra ikiye ayrıldı. Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesi'ne ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla'yı aradı.

Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları 'Mavi' isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

YENİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ramazan bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı. İHA'dan servis edilen fotoğrafta Kayıp Leyla'nın yanında yaşça küçük başka bir kız çocuğu daha bulunuyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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