ADRİANA'NIN YATAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN METİN'DEN ROMANTİK KUTLAMA
Yazar Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Geride bıraktığımız yaz ayında başlayan aşklarını dolu dizgin yaşayan Metin Hara ve Adrina Lima çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nın yeni yaşını paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"EĞER YATAĞINDAYSAN VE AKLINDA BEN VARSAM"
Sevgilisi Adriana Lima'nın yatakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hara altına şu notu düştü: "Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…"
AİLELER TANIŞTI
İlişkilerinde bir yılı geride bırakan çift, bu süre zarfında birbirlerinin ailesiyle tanışma fırsatı buldu. İkili aradaki mesafeye rağmen ilişkilerini tutkulu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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