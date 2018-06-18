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Adriana Lima'nın Brezilya formalı paylaşımı sosyal medyayı salladı!

ADRİANA LİMA'NIN BREZİLYA FORMALI PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından Brezilya forması ile paylaşım yaptı. Adriana Lima paylaşımda sevgilisi Metin Hara ile birlikte yer aldı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Adriana Lima'nın Brezilya Formalı Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!(9/10)5

Brezilyalı top model Adriana Lima, resmi Instagram hesabından Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesine destek verdi.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

E Grubu'nda oynanan İsviçre maçını sevgilisi Metin Hara ve ailesi ile birlikte seyreden Adriana Lima, Brezilya forması giydiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafta sevgilisi Metin Hara ile birlikte yer alan Adriana Lima, diğer fotoğraflarda ailesine yer verdi. Metin Hara'nın da tıpkı Adriana Lima gibi Brezilya forması giydiği gözlendi.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşan Brezilya'ya ünlü manken Adriana Lima paylaşımlarıyla destek verdi.

İşte o fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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