ADNAN OKTAR'IN SIRA GECESİNDE MUSTAFA KESER VE LATİF DOĞAN SAHNE ALDI
Adnan Oktar'ın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği sıra gecesinde ünlü türkücüler Mustafa Keser ve Latif Doğan sahne aldı. Doğan, bir ara yanına gelen Oktar'ın elini öpmek istedi.
Kendi televizyon kanalında yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın geleneksel olarak düzenlediği sıra gecesinde Mustafa Keser, Latif Doğan ve Zekeriya Ünlü sahne aldı.
SALONA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GİRDİ
Adnan Oktar sıra gecesinin düzenlendiği salona 'Delalım' şarkısı ile davul zurna eşliğinde davetlilerin yoğun alkışı ile girdi. Üçünçüsü düzenlenen sıra gecesinin davetlileri arasında sevilen sanatçı Sevim Egesoy, Türk halk müziğinin ünlü ismi Nur Ertürk, Balık Ayhan, Cüneyt Şentürk yer aldı.Latif Doğan, yanına gelen Adnan Oktar'ın elini öpmeye çalıştı
BİRLİKTE DÜET YAPTILAR
Gecede sahne alan Latif Doğan'ın mikrofon uzattığı Adnan Oktar 'Yalan Dünya' şarkısına eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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