ADNAN OKTAR'IN DANSI SIRA GECESİNE DAMGA VURDU
Adnan Oktar tarafından geleneksel olarak düzenlenen sıra gecesine yaptığı dans damga vurdu.Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı sıra gecesinde, doktorlar, sanatçılar ve bürokratlarda katıldı.
Adnan Oktar tarafından geleneksel olarak düzenlenen sıra gecesine yaptığı dans damga vurdu. Dans sonrası Oktar, davetliler tarafından yoğun tezahürat aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı sıra gecesinde, doktorlar, sanatçılar ve bürokratlarda katıldı.
HEM DANS ETTİ HEM ŞARKI SÖYLEDİ
Sıra gecesinin önemli anlarından bir tanesi de ünlü sanatçı Latif Doğan'ın sahnede 'Yalan dünya' şarkısını söylerken Adnan Oktar'a mikrofon uzatması ve Adnan Oktar'ın bu şarkıya eşlik etmesi oldu. Geceye damgasını vuran bir diğer olay ise, Fendiye isimli şarkıyı söylemeden önce kıymetli sanatçı Ersoy Savaş'ın Adnan Oktar'ı sahneye davet etmesi oldu. Oktar, sahneye çıkıp birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Oktar'ın dansı yoğun tezahüratla karşılandı.
Kaynak: haberinburada
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