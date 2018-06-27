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Adıyaman'da, Düşen Uçakta Ölen Pilotun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

ADIYAMAN'DA, DÜŞEN UÇAKTA ÖLEN PİLOTUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adıyaman'ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri ortaya çıktı. Son görüntülerinde pilotun "hoşçakal" ifadesi dikkat çekti.

Tarih : 27 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Adıyaman'da, Düşen Uçakta Ölen Pilotun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı(7/10)3

Adıyaman'ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Mehmet Önal'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Son görüntülerinde kursiyer pilotun "hoşçakal" ifadesi dikkat çekti.

"ADIYAMAN'A VE SANA SELAM EDİYORUM, HOŞÇAKAL"

Gaziantep'ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşen ve uçak düşmeden uçaktan atlayarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş doğumlu 40 yaşındaki Mehmet Önal'ın uçak içerisinde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Mehmet Önal'ın çekip bir arkadaşına yollamış olduğu videoda, "Adıyaman'a ve sana selam ediyorum, "hoşçakal" ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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