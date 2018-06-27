Teröristlerin Katlettiği Bakkalın Son Paylaşımı Leyla Olmuş
İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Aihm'e Başvuruyor
Genç Kadın, Aldatıldığını Kocasının Sırtındaki Sivilceden Anladı
Düşen Eğitim Uçağı, Geleceğin Pilotlarını Yetiştiriyordu
İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Mhp, Asıl Sürprizi Doğu'da Yaptı! İşte İl İl Oy Oranları
Adıyaman'da, Düşen Uçakta Ölen Pilotun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ali Koç'un Maaşınızda İndirim Yapın Çağrısına Bir Tek Volkan Demirel Karşılık Verdi
İzmir Açıklarında 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na Yüklendi, İnce'yi Savundu!
Adıyaman'da Düşen Uçakta Ölen Kursiyer Pilot, Uçuşu Tamamlayabilseydi Pilot Olacaktı
İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
Pascal Nouma'nın Şarkıcı Hacer Tülü'nün Hayatını Kaybettiği Mekandan 5 Dakika Önce Ayrılmış
Alaattin Çakıcı Yine Hedefine Erdoğan'ı Koydu, Sert İfadeler Kullandı
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na Umut Veremiyorsun Deyip İstifa Çağrısı Yaptı
Son Dakika! Mhp Lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Bugün 16.00'da Görüşecek
Ak Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah Başımızdan Eksik Etmesin, Onun Gibiler Olsun Ki Biz İktidarda Olalım
Tosun'un Ortağı Osman'ı Korku Sardı: Beni Türkiye'ye Teslim Etmeyin
Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı

Adıyaman'da Düşen Uçakta Ölen Kursiyer Pilot, Uçuşu Tamamlayabilseydi Pilot Olacaktı

ADIYAMAN'DA DÜŞEN UÇAKTA ÖLEN KURSİYER PİLOT, UÇUŞU TAMAMLAYABİLSEYDİ PİLOT OLACAKTI

Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti. Kazada ölen kursiyer, uçuşu tamamlayabilseydi pilotluk sertifikası almaya hak kazanacaktı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Adıyaman'da Düşen Uçakta Ölen Kursiyer Pilot, Uçuşu Tamamlayabilseydi Pilot Olacaktı(6/10)2

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

DÜŞEN UÇAKTA KURSİYER PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti. Gür, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade etti. Gür kaza ile ilgili şunları söyledi: "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.

UÇUŞU TAMAMLASA PİLOT OLACAKTI

Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın meydana geldiği bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adıyaman  Da  Düşen  Uçakta  Ölen  Kursiyer  Pilot  Uçuşu  Tamamlayabilseydi  Pilot  Olacaktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER