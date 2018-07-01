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ADİL ÖKSÜZ'Ü ARAYAN EKİP 320 BOŞ OPERASYON DÜZENLEMİŞ


Adil Öksüz'ü arayan ekip 320 boş operasyon düzenlemiş
Tarih : 01 Temmuz 2018, 11:50
Puan Ver : Adil Öksüz'ü Arayan Ekip 320 Boş Operasyon Düzenlemiş(6/10)2

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ü arayah polis ekibinin başındayken FETÖ'deng gözaltına alınan polis müdürünün 320'ye yakın boş operasyon düzenlediği ortaya çıktı.

İSTİHBARAT BİLGİLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü (KOM) Ercan Özoğluöz, Öksüz'ün kaçış güzergâhıyla ilgili istihbarat bilgilerini görmezden geldi.

Gözaltındaki Ercan Özoğluöz'ün sorgusu sürüyor.

OPERASYONLARI KAYIT ALTINA ALMAMIŞ

Özoğluöz'ün 320'ye yakın boş operasyona imza attığı, Öksüz'ün HTS kayıtlarında İstanbul'da bir plazada olduğu bilgisini gerekli birimlerle paylaşmadığı, Öksüz'ün İstanbul'da kardeşiyle toplantı yaptığı istihbaratını görmezden geldiği, operasyonların çoğunu da kayıt altına almadığı öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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