24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin son anket araştırması Adil Gür'den geldi. Son anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50-55 seviyesinde. Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını belirten Adil Gür, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin genel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkabileceğini söyledi. Akşener'in adaylığının iyi bir çıkış olduğunu belirten Gür, Akşener'in cumhurbaşkanı denkleminin Muharrem İnce tarafından bozulduğunu belirtti.

Akşam'dan Pınar Işık Ardor'a konuşan A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, son seçim anketi sonucunu açıklayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YASAMA MUHALEFETE GEÇER İDDİASI MÜMKÜN DEĞİL"

Adil Gür, cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda tamamlanacağı görüşünde olduğunu belirterek, iddia edilen 'yasama millet ittifakına geçer' sözüneyse sert tepki gösterdi. "Bu iddia siyaseten mümkün değil" diyen Gür bunu ortaya atanlar belli güç odakları ancak buna çanak tutanlar aday adayları ifadesini kullandı. Öte yandan Gür'e göre, en büyük risk sandığa gideceğim dediği halde bayram sonrası bunun bir şekilde gerçekleşememesi. Bu arada 16 Nisan referandumunda 9 puanlık hata yapan Gür ilk defa bunun sebebini de açıkladı. Adil Gür, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA BİTECEK"

Soru: En son anket çalışmanız seçimlere ilişkin ne diyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda mı tamamlanır yoksa 2. tura gider mi?

Seçim takvimi belli olduğu günden bu yana çalışmaları sıklaştırmaya başladık. Hatta son bir ayda her hafta yapacağız. Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Elbette ki seçime 40 gün varken kesinlikle böyle olacak demesi istatistik bilimiyle örtüşen bir şey değil. Ancak seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. 2007 Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye'de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar. Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var. Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor. Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek. Yüzde 50-55 arasında bir oyla almasını bekliyorum.

"VATANDAŞIN YÜZDE 50'Sİ HÜKÜMET SORUMLU DİYOR"

Soru: Puan aralığı verebiliyor musunuz?

Yüzde 50-55 arasında bir oyla almasını bekliyorum. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. 2-3 aydır Türkiye 15 Temmuz'un ikinci kalkışmasıyla karşı karşıya. Bu silahlı bir kalkışma değil ekonomik. Türkiye'de para piyasalarında aylardır inanılmaz bir mücadele yürütülüyor. Döviz piyasalarıyla oynanıyor, Türkiye'den para çıkışı sağlanmaya çalışılıyor. Bu 15 Temmuz'un ikinci ayağı, paralı kalkışması. Hükümetin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü vatandaşın %50'si para piyasalarındaki olumsuz gelişmede hükümeti sorumlu görmese de %50'si hükümet sorumlu diyor. Vatandaş için cari açık, büyüme rakamları bir şey ifade etmez. Vatandaş önce cebine sonra dolar kuruna bakar. Hükümet dövizle ilgili alınabilecek tüm tedbirleri almaya çalışıyor.

Adil Gür.

"ERDOĞAN HİÇBİR ADAYI KENDİNE RAKİP GÖRMEMELİDİR"

Soru: Adaylar artık belli. Sn. Erdoğan hangi cumhurbaşkanı adayını kendisine rakip görüyor ya da görmeli?

Sn. Erdoğan hangisini görüyordur buna cevap vermek niyet okumak olur. Ama söyleyeyim Sn. Erdoğan hiçbir adayı kendine rakip görmemelidir. Çünkü seçmen davranışında bir şey tavır ve algı var. Siz vurdukça safları sıklaştırıyorsunuz. Aslında muhalefetin yaptığı en büyük yanlışta bu. Tayyip Erdoğan kazanmasın da ne olursa olsun demek yerine muhalefet ' Ey milletim 16-17 yıllık AK Parti iktidarı var. Bu adamlar sağlıkta ulaşımda iyi işler yaptılar ama şunu şunu da yanış yaptılar. Bugüne kadar bu ülkede taş üstüne taş koyandan emeği geçen herkesten Allah razı olsun ama biz o yanlış olanları şöyle şöyle yapacağız' yolunu seçselerdi emin olunuz ki daha ciddi bir yarış olurdu.

"HEPİMİZ KAYBEDEN OLURUZ"

Buradan yola çıkarak Sn. Erdoğan'ın karşıdaki beş tane adayı rakip olarak seçmesi oyunu arttırmaz. AK Parti yeni hükümet sistemini ne anlama geldiğini, bundan sonra işlerin nasıl yürüyeceğini, ekonomi de, eğitimde neler olacağını anlatmalı. Sn. Erdoğan ve cumhur ittifakı muhalefete cevap vermek yerine ülkenin bekasını anlatmalılar. Bakınız insanlar anasız, evlatsız yapabilirler ama vatansız yapmak mümkün değil. Suriyelilerin gidecek bir Türkiye'si vardı bizim yok. Allah korusun Türkiye'nin birliği beraberliği bozulursa bundan AK Partililer, CHP'liler, MHP-HDP hiç biri fark etmez hepimiz kaybeden oluruz.

"OY GEÇİŞLİLİĞİ ÇOK SINIRLI"

Soru: Sn. İnce sağ bloktan ya da cumhur ittifakından oy alabilir mi?

Türkiye iki bloklu bir siyasete doğru gidiyor. Türkiye'de oy geçişliliği blokların kendi içinde. Bloktan bloka oy geçişliliği çok sınırlı. Bu şu demek değil. Seçimlerde bakıyoruz bir parti 40, öbürü 20, öbürü 10 oy alıyor. Bir sonraki seçimde de aynı oyu alıyor. Biz zannediyoruz ki herkes yerinde duruyor. Öyle değil. Biz suyun görünen yüzünü görüyoruz. Bir dip dalga var her seçimden seçime partiler arasında oy geçişliliği vardır. AK Parti'ye kızıp CHP'ye giden ya da tam tersi ama bu çok sınırlıdır. Farklı bloklarda geçişlilik çok daha az. AK Parti'yle MHP, CHP'yle İYİ Parti arasındaki geçişkenlik çok daha hızlı. Özetle İnce'nin cumhur ittifakından alabileceği oy çok sınırlı ama millet ittifakı içindeki partilerden hızlı bir şekilde oy almaya talip.

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Kaynak: haberinburada