Adı 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimi listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.

4 KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 65'inci hükümette ise Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

KABİNEDEN ADAY GÖSTERİLMEYENLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Kabine'den AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti listelerinde yer almadı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada