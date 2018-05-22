ADI MİLLETVEKİLLİĞİ LİSTESİNDE YER ALMAYAN ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Adı AK Parti milletvekilliği seçim listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam" dedi.
Adı 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimi listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.
4 KEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ
2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 65'inci hükümette ise Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.
KABİNEDEN ADAY GÖSTERİLMEYENLER
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Kabine'den AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti listelerinde yer almadı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ak Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini İle Geldi
- Kenti Panik Sardı! Pikabı Yutan Göçükte Bu Kez Doğal Gaz Hattı Patladı
- Ak Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Her Şey Çok Çabuk Gelişiyor, Elimden Geleni Yapacağım
- Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı
- Eşiyle Yasak Aşk Yaşayan Kuaförü Öldürmüştü! Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar