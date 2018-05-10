Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Adı G.Saray ile anılan Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu

ADI G.SARAY İLE ANILAN UĞUR ÇİFTÇİ'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ara transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok takımla anılan Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi, Sivasspor ile anlaştı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Adı G.Saray İle Anılan Uğur Çiftçi'nin Yeni Adresi Belli Oldu(8/10)4

Ara transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok takımla anılan Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon sonunda Kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı.

33 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Bu sezon Gençlerbirliği'nde 33 maçta görev alan Uğur Çiftçi 2 gol ile 2 asist kaydetti. Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adı  Gsaray  İle  Anılan  Uğur  Çiftçi  Nin  Yeni  Adresi  Belli  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER