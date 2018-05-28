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ADD'NİN 27 MAYIS PAYLAŞIMI İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI


ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı için soruşturma açıldı
Tarih : 28 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Add'nin 27 Mayıs Paylaşımı İçin Soruşturma Açıldı(10/10)6

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki Twitter paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇUNDAN

Savcılık soruşturma ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

27/05/2018 günü Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK nun 215. Maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ADD, 27 Mayıs ile ilgili çok tartışılan bu paylaşımı yapmıştı.

BAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)'nin sosyal medya hesabından 27 Mayıs askeri darbesini öven bir paylaşım yapmasıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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