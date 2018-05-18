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Adaylık şoku! Bahçeli, Oktay Vural'ın üstünü çizdi

ADAYLIK ŞOKU! BAHÇELİ, OKTAY VURAL'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. Partinin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 08:40
Puan Ver : Adaylık Şoku! Bahçeli, Oktay Vural'ın Üstünü Çizdi(8/10)4

MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden 2 yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer almadı. 16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.

BAHÇELİ YİNE OSMANİYE'DEN ADAY

MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.

SEMİH YALÇIN VE CELAL ADAN İSTANBUL'DAN ADAY

İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

ABDULLAH AĞAR, ANKARA'DAN ADAY OLDU

Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

Oktay Vural

OKTAY VURAL LİSTEDE YOK

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.

MEHMET PARSAK DA LİSTEYE GİREMEDİ

16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.

Mehmet Parsak

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Oktay Vural, 2016 yılında Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

MHP YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Yargıya giden kurultay sürecinde MHP yönetiminin tutumunu eleştiren Vural, muhaliflere yönelik sert eleştirilere de karşı çıkmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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