ADAYLIK ŞOKU! BAHÇELİ, OKTAY VURAL'IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. Partinin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.
MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden 2 yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer almadı. 16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.
BAHÇELİ YİNE OSMANİYE'DEN ADAY
MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.
SEMİH YALÇIN VE CELAL ADAN İSTANBUL'DAN ADAY
İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.
ABDULLAH AĞAR, ANKARA'DAN ADAY OLDU
Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.Oktay Vural
OKTAY VURAL LİSTEDE YOK
MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.
MEHMET PARSAK DA LİSTEYE GİREMEDİ
16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.Mehmet Parsak
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Oktay Vural, 2016 yılında Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.
MHP YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ
Yargıya giden kurultay sürecinde MHP yönetiminin tutumunu eleştiren Vural, muhaliflere yönelik sert eleştirilere de karşı çıkmıştı.
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Kaynak: haberinburada
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