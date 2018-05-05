ADAYLIĞI ELEŞTİREN DAMAT CANER'DEN 15 TEMMUZ VİDEOLU YANIT
Evlilik programları ile adını duyuran Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz videosuyla yanıt verdi.
24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.
İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:
Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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