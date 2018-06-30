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Aday Sürücünün Feci Ölümü: Önce Taksiye Ardından Su Tankerine Çarptı

ADAY SÜRÜCÜNÜN FECİ ÖLÜMÜ: ÖNCE TAKSİYE ARDINDAN SU TANKERİNE ÇARPTI

Adana'da aday sürücünün kullandığı otomobil, önce taksiye ardından da yan yatıp su tankerine çarptı. Kazada 4 ay önce ehliyet alan aday sürücü can verdi. Vatandaş o anları telefon kameralarıyla kaydetti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : Aday Sürücünün Feci Ölümü: Önce Taksiye Ardından Su Tankerine Çarptı(7/10)3

Adana'da saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir otomobil, önce taksiye ardından da yan yatıp Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerine çarptı. Otomobilin sürücüsü Barış Ulusoy (31), olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusoy'un ehliyetini 4 ay önce aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında vatandaşların da cep telefonlarıyla kayıtta olması ise dikkat çekti.

ÖNCE TAKSİYE SONRA TANKERE ÇARPTI

İddiaya göre, Barış Ulusoy'un kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Ali Kültür yönetimindeki 01 T 0665 plakalı taksiye, ardında da yan yatıp Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine çarptı.

10 DAKİKADA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine oley yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Ulusoy'a müdahale edemeyince itfaiyen yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ulusoy'u sıkıştığı yerden yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı.

VATANDAŞLAR TELEFONLA ÇEKİM YAPTI

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Ulusoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında vatandaşların da cep telefonlarıyla kayıtta olması ise dikkat çekti.

ADAY SÜRÜCÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulusoy'un cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ulusoy'un ehliyetini Şubat ayında aldığı ve aday sürücü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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