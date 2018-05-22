ADAY LİSTESİNİ BEĞENMEYEN 14 KİŞİ İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ
Uşak'ta 24 Haziran seçimleri için hazırlanan aday listesini beğenmeyen İyi Parti İl Yönetim Kurulu üyesi 14 kişi partiden istifa etti.
İyi Parti Uşak'ta dün açıklanan aday listesinin ardından, İl Yönetim Kurulu üyesi 14 kişi istifa ettiklerini duyurdu. Krizin devam etmesi halinde istifaların arkasının geleceği öğrenildi.
UŞAK ADAYLARININ SIRALAMASI ŞOK ETKİSİ YARATTI
Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na dün sunmasının ardından, Uşak adaylarının sıralaması şok etkisi oluşturdu. Meral Akşener ile birlikte İyi Parti'nin kurulmasında başından bu yana yer alan ve Uşak'taki teşkilatların kurulmasında da yer alan önemli isimler gerekçeli istifa dilekçelerini imzalayıp dilekçeyi parti yönetimine verdiler.
İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ 14 PARTİLİ İSTİFA ETTİ
İstifa dilekçesinde imzası bulunan 6 il başkan yardımcısı, 1 il muhasibi ve 7 il yönetim kurulu üyesi gerekçeli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"ELEŞTİRDİĞİMİZ SİSTEMDEN HİÇBİR FARKI OLMADIĞINI GÖRDÜK"
"Partinizin kurucu üyesi ve halihazırda il yönetim kurulu üyesi bulunmaktayız. Ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde; ülkemizin içerisinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğümüz İyi Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar maddi ve manevi olarak özveri ile çalıştık. Ancak gelinen nokta itibari ile partinin yönetim tarzının, karar alma mekanizmasının ve yönetim anlayışının, bu güne kadar eleştirdiğimiz ve değiştirmek için çalıştığımız üstün irade, dar oligarşik yönetim şekli ile hiçbir farkının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatin esas alındığı bir anlayışı kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde ülkemize ve şehrimize katkı sunamayacağımızı düşündüğümüzden partinizdeki tüm görevlerimizden ve üyeliğinden istifa ediyoruz."
Kaynak: haberinburada
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