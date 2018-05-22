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Aday gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den ilk tepki

ADAY GÖSTERİLMEMESİNE BAKAN ZEYBEKCİ'DEN İLK TEPKİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, milletvekili aday listesinde isminin yer almamasıyla ilgili "Hayırlı olur inşallah, bizim sloganımız biliyorsunuz 'devam' inşallah." yorumunu yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki(6/10)2

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimleri için açıklanan milletvekilliği listelerinde isminin olmamasıyla ilgili, "Hayırlı olur inşallah, bizim sloganımız biliyorsunuz 'devam' inşallah" dedi.

DENİZLİ'DE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Bakan Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Denizli'ye geldi. Bakan Zeybekci, Pamukkale ilçesinde 15 Mayıs Mahallesi sakinlerine verilen iftar yemeğine katılarak ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Mayıs Katlı Otoparkın açılış törenine katıldı.

"TÜM ADAYLARA HAYIRLI OLSUN"

AK Parti'nin 24 Haziran seçimleri dolayısı ile Denizli için açıklanan milletvekilliği listesine değinen Bakan Zeybekci, "Öncelikle bütün Türkiye'deki AK Parti ve diğer tüm partilerin adaylarına hayırlı olsun." dedi.

LİSTEYE ALINMAMASINA İLK TEPKİ: SLOGANIMIZ "DEVAM İNŞALLAH"

Bakan Zeybekci ardından gazetecilerin, "Sizinle ilgili başka bir tasarruf mu var, listede yer almamanız siyasi takstiksel bir hamlemi?" sorusuna, "Hayırlı olur inşallah, bizim sloganımız biliyorsunuz 'devam' inşallah" yanıtını verdi.

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Kaynak: haberinburada



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