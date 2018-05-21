AK Parti'den 4. kez aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Mevcut AK Parti milletvekillerinden 167'si yeniden aday gösterildi.

İBRAHİM TATLISES YİNE ADAY GÖSTERİLMEDİ

Durumu en çok merak edilen isimlerden biride ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ti. Daha önceki seçimlerde Şanlıurfa'dan 3 kez aday aday olan Tatlıses, 4. kez şansını İzmir'den aday adayı olarak denemişti. Ancak İbrahim Tatlıses bir kez daha umduğunu bulamadı ve aday gösterilemedi.

DOĞAL GAZ ANISI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, alandaki kalabalığa anlattığı doğal gaz anısı ile büyük tepki çekmişti.

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Kaynak: haberinburada