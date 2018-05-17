ADANA'DA TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖSTERDİ
Mevsim sıcaklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterirken oruç tutan vatandaşlar ise sıcaktan etkilenmediklerini söyledi.
Mevsim sıcaklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar dinlenme parklarındaki ağaç gölgelerindeki çimlik alanlarda ve banklarda uyudu.
GENÇLER KAFALARINA SU DÖKEREK SERİNLEDİ
Adana'da çok sayıda termometre 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, dinlenme parklarındaki gölgelerin altında uyudu. Bazı gençler de kafalarına su dökerek serinlemeye çalıştı. Sokaklarda çalışmak zorunda olanlar ise aşırı sıcağa rağmen işlerini yapmaya devam etti.
SICAK ORUCU ETKİLEMİYOR
Mehmet Abdullah Öztürk isimli emekli vatandaş, havanın sıcak olmasına rağmen oruç tutmaktan vazgeçmediğini belirterek, "Hava sıcak ama gölge diye normal. Oruç iyi bir şey. Oruç, insana perhiz yaptırıyor. Yanmış dağa su lazım. Bu oruç yanmış ağaca, madene su vermiş gibi oluyor. İlerleyen sıcaklarda ne yapacağız bilmiyorum. Evde klima var, burada gölge var. Her şey Allah'tan ne yapalım. İnanmak iyi bir şey. İnançsız insan tehlikeli insan. Adananın sıcağı vız gelir trız gider" diye konuştu.
Abdurrahman Kızgın ise "Orucu tutan insanlar sıcağı, soğuğu dinlemez. Belirli bir inancı vardır, o inancı doğrultusunda hareket eder ve refahlık olur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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